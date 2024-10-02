Українцям вручатимуть новий формат повісток: документ міститиме QR-код

Міністерство оборони України впровадить інноваційні зміни у систему мобілізації. Згідно з новим порядком, усі повістки будуть містити QR-коди.

Це дозволить військовозобов’язаним миттєво перевірити їхню автентичність та отримати детальну інформацію про документ. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в коментарі для DOU.

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Чиновниця зазначила, що ця технологія вже проходить тестування і найближчим часом буде офіційно запроваджена.

Передбачається, що QR-код на повістці дозволить швидко перевірити її чинність за допомогою мобільного застосунку "Резерв+". У додатку з'явиться можливість сканування коду, що надасть доступ до інформації про документ. Серед відомостей будуть дата, номер повістки, назва територіального центру комплектування (ТЦК), що видав документ, і прізвище посадовця, який підписав повістку.

Крім того, через QR-код можна буде дізнатися призначення повістки: чи йдеться про уточнення даних, направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК) або про так звану "бойову" повістку для мобілізації. Така система допоможе оперативно отримувати всі необхідні деталі та мінімізувати можливі помилки.

Пропонуємо дізнатися, як військовозобов‘язаному продовжити відстрочку від мобілізації та як часто це потрібно робити.

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