Українцям виплачуватимуть по 10800 грн на кожного: хто отримає допомогу

Українці можуть отримати грошову допомогу в розмірі 10 800 грн на кожного члена сім’ї від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Виплати здійснюються з розрахунку по 3600 грн на людину щомісяця протягом трьох місяців.

Допомогу можуть отримати особи, які підпадають під визначені категорії вразливих груп. Зокрема, це внутрішньо переміщені особи, які були вимушені залишити свої домівки через війну не пізніше ніж за 6 місяців до подачі заявки, повідомляє УВКБ ООН у партнерстві з БФ "Право на захист" у Сумській області.

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До пріоритетних категорій належать родини, де є лише один із батьків з дітьми, особи похилого віку, а також сім’ї, де є люди з інвалідністю або хронічними захворюваннями.

Крім того, допомогу можуть отримати українці, які повернулися з-за кордону або з інших областей України після вимушеного переміщення через військові дії. У цих випадках критерії отримання допомоги аналогічні: наявність одного з батьків з дітьми, літніх людей або осіб з особливими потребами.

Зареєструватися на отримання допомоги можна через мобільні групи, які працюватимуть у Сумській області з 16 по 20 вересня 2024 року. Наприклад, у місті Охтирка прийом заявок буде здійснюватися 16 вересня за попереднім записом, а у місті Ромни – 17 вересня за живою чергою (деталі за цим посиланням).

У ВКБ ООН наголошують, що реєстрація на програму відбувається за адресами у визначені дні. Звернутися за консультацією можна телефоном у Сумах за номером 063 182 68 38 у робочі дні.

Ця програма допомоги спрямована на підтримку вразливих верств населення, які постраждали внаслідок війни, та має на меті полегшити їхній фінансовий стан.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, що деякі пенсіонери також можуть отримати виплати від ООН.

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