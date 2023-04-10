Українцям пояснили, як індексація пенсій вплине на субсидії

В Україні низка громадян має право на оформлення державної допомоги для плати за комунальні послуги. На призначення та розмір субсидії впливають доходи членів домогосподарства.

У березні та квітні значній частині пенсіонерів збільшили пенсійні виплати. Обсяги саме цих пенсій будуть враховані під час призначення субсидії.

Таким чином, під час перепризначення субсидіарних виплат з травня, на неопалювальний сезон, у доходах буде врахований розмір пенсії після індексації.

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У випадку збільшення доходів, сума субсидії буде зменшуватися. Винятками є випадки, коли у громадян змінюються інші життєві обставини, або зростають витрати на комунальні платежі через збільшення тарифів.

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Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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