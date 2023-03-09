Українцям пояснили, яким буде податок на житло у 2023 році
Щорічно українці сплачують податок на нерухомість за минулий податковий період. Ставки податку встановлюють місцеві органи влади.
Однак вони не мають перевищувати 1,5% від розміру мінімальної зарплати, встановленої законом на 1 січня звітного року, за 1 квадратний метр. Про це повідомляє "На пенсії".
Зазначається, що мінімальна зарплата станом на 1 січня 2022 року становила 6500 гривень. Отже, граничний розмір ставок податку за звітний 2022 рік не має перевищувати 97,50 гривні за 1 квадратний метр.
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Цей податок мають сплачувати власники нерухомості за умови, що :
- будинок, якщо його площа становить понад 120 кв. метрів;
- квартира, якщо її площа – понад 60 кв. метрів;
- квартира та будинок, якщо їхня загальна площа перевищує 180 кв. метрів.
В умовах воєнного стану від сплати податку на нерухомість звільняються власники, чиє майно:
- розташована на території, де були або досі є бойові дії;
- розташована на тимчасово окупованих територіях;
- була пошкоджена і стала непридатною для життя через бойові дії.
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