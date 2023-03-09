Українцям пояснили, яким буде податок на житло у 2023 році

Щорічно українці сплачують податок на нерухомість за минулий податковий період. Ставки податку встановлюють місцеві органи влади.

Однак вони не мають перевищувати 1,5% від розміру мінімальної зарплати, встановленої законом на 1 січня звітного року, за 1 квадратний метр. Про це повідомляє "На пенсії".

Зазначається, що мінімальна зарплата станом на 1 січня 2022 року становила 6500 гривень. Отже, граничний розмір ставок податку за звітний 2022 рік не має перевищувати 97,50 гривні за 1 квадратний метр.

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Цей податок мають сплачувати власники нерухомості за умови, що :

будинок, якщо його площа становить понад 120 кв. метрів;

квартира, якщо її площа – понад 60 кв. метрів;

квартира та будинок, якщо їхня загальна площа перевищує 180 кв. метрів.

В умовах воєнного стану від сплати податку на нерухомість звільняються власники, чиє майно:

розташована на території, де були або досі є бойові дії;

розташована на тимчасово окупованих територіях;

була пошкоджена і стала непридатною для життя через бойові дії.

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