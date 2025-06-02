Українцям перерахують пенсії: названо нові суми та ключові вимоги

У 2025 році в Україні мінімальна пенсія для громадян віком від 65 років, які мають повний трудовий стаж, становитиме 3200 грн. Уже у 2026 році ця виплата зросте до 3475,2 грн.

Про це повідомляє OBOZ.UA. Відповідно до чинного законодавства, українці, які досягли 65-річного віку та мають необхідний стаж (не менше 30 років для жінок і 35 років для чоловіків), мають право на пенсію не нижчу за 40% від розміру мінімальної заробітної плати. Наразі це дорівнює 3200 грн – саме 40% від мінімалки у 8000 грн.

Як зазначено в документі, розісланому Міністерством фінансів до фінансових департаментів, у проєкті державного бюджету на наступний рік передбачено встановлення мінімальної заробітної плати на рівні 8688 грн. Відтак, 40% цієї суми становитимуть 3475,2 грн – саме стільки складатиме мінімальна пенсія для осіб віком від 65 років із повним стажем.

Читайте також: Зміна правил обчислення пенсій під час війни: про що варто знати українцям

Згідно з бюджетною декларацією та прогнозами Мінфіну, у 2027 році мінімальна зарплата сягне 9734 грн, а у 2028 році – вже 10 059 грн. Це автоматично спричинить збільшення розміру гарантованих пенсій для громадян, які досягли 65-річного віку та відповідають вимогам щодо трудового стажу:

з 2027-го – 3 749,6 грн;

з 2028-го – 4 023,6 грн.

В Україні державні пенсійні виплати отримують близько 10,34 мільйона пенсіонерів. Наразі приблизно кожен четвертий з них продовжує працювати – це близько 2,8 мільйона осіб. Середній розмір пенсії у працюючих пенсіонерів становить приблизно 6257 гривень. Для порівняння, середній розмір пенсії по країні дорівнює 5851 гривні, що еквівалентно приблизно 141 долару.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто з українських пенсіонерів отримає надбавки у 2025 році і скільки виплатять.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!