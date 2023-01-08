Українцям розповіли, як самостійно в домашніх умовах збільшити тепловіддачу батареї

Попри мінливі прогнози метеорологів, українці намагаються утеплювати свої оселі всіма можливими способами. Одним з варіантів підсилити тепловіддачу батарей вдома є встановлення теплового екрана.

Це допоможе збільшити температуру у квартирі чи будинку на 2-3°C. Для утеплення знадобиться фольгований спінений поліетилен, метр якого коштуватиме 30-40 грн, пише OBOZREVATEL.

Зазначається, що теплові екрани не підвищують температуру самої батареї, а лише дозволяють грамотніше використовувати тепло. Зокрема, не витрачати його на обігрів стіни.

Відбивач тепла створює бар'єр між холодною стіною та теплою батареєю. У результаті вздовж стіни утворюється додатковий шар, що утеплює.

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Для утеплення потрібно:

купити матеріал у будівельному магазині;

встановити екран між стіною і батареєю фольгованою стороною назовні;

закріпити за допомогою двостороннього скотчу або рідких цвяхів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки часу звичайна квартира може витримати без опалення доки не стане холодно, та як зберегти тепло в оселі.

Також UAportal розповідав, як самостійно спустити повітря з радіатора, щоб батареї гріли краще.

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