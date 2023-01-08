Украинцам рассказали, как самостоятельно в домашних условиях увеличить теплоотдачу батареи

Несмотря на меняющиеся прогнозы метеорологов, украинцы пытаются утеплять свои дома всеми возможными способами. Одним из вариантов усилить теплоотдачу батарей дома является установка теплового экрана.

Это поможет увеличить температуру в квартире или здании на 2-3°C. Для утепления понадобится фольгированный вспененный полиэтилен, метр которого обойдется в 30-40 грн, пишет OBOZREVATEL.

Отмечается, что тепловые экраны не повышают температуру самой батареи, а лишь позволяют более грамотно использовать тепло. В частности, не тратить его на обогрев стены.

Отражатель тепла создает барьер между холодной стеной и теплой батареей. В результате вдоль стены образуется дополнительный утепляющий слой.

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Для утепления необходимо:

купить материал в строительном магазине;

установить экран между стеной и батареей фольгированной стороной наружу;

закрепить с помощью двустороннего скотча или жидких гвоздей.

Напомним, ранее мы писали о том, сколько времени обычная квартира может выдержать без отопления пока не станет холодно и как сохранить тепло в доме.

Также UAportal рассказывал, как самостоятельно спустить воздух с радиатора, чтобы батареи грели лучше.

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