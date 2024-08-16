Українців вноситимуть в реєстр військовозобов'язаних з 16 років без ВЛК: що відомо

У п'ятницю, 16 серпня, Кабмін ухвалив "експериментальні" змін щодо військового обліку. Відтепер українців вноситимуть до реєстру військовозобов'язаних з 16 років й не тільки.

Зокрема, хлопці віком від 16 до 25 років, у разі оформлення паспорта, будуть внесені до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (ЄДРПВР) без проходження ВЛК. Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Ухвалена постанова "Про реалізацію експериментального проєкта з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів" містить низку важливих аспектів.

Читайте також: Кабмін спростив деякі норми щодо відстрочки від мобілізації: про що мова

Відтепер хлопці віком від 17 до 25 років повинні бути взяті на військовий облік без проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Це стосується й тих, хто перебуває за кордоном.

Чоловіки віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, у разі звернення щодо оформлення паспорта – проходитимуть перевірку дійсності своїх військово-облікових документів через державну електронну систему "Трембіта". Також буде сформовано перелік чоловіків віком від 16 до 60 років, дані яких необхідно внести до ЄДРПВР й які підлягають постановці на військовий облік.

Нагадаємо, ми вже писали, за яких умов військовозобов'язаним потрібно йти до ТЦК.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!