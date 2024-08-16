Украинцев будут вносить в реестр военнообязанных с 16 лет без ВЛК: что известно

В пятницу, 16 августа, Кабмин принял "экспериментальные" изменения по военному учету. Теперь украинцев будут вносить в реестр военнообязанных с 16 лет и не только.

В частности, ребята в возрасте от 16 до 25 лет, в случае оформления паспорта, будут внесены в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов (ЕГРПУР) без прохождения ВЛК. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Принятое постановление "О реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах" содержит ряд важных аспектов.

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Теперь ребята в возрасте от 17 до 25 лет должны быть взяты на военный учет без прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК). Это касается и тех, кто находится за границей.

Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, находящиеся за границей, в случае обращения по оформлению паспорта будут проходить проверку действительности своих военно-учетных документов через государственную электронную систему "Трембита". Также будет сформирован список мужчин в возрасте от 16 до 60 лет, данные которых необходимо внести в ЕГРПУР и подлежащие постановке на военный учет.

Напомним, мы уже писали, при каких условиях военнообязанным нужно идти в ТЦК.

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