Українців, що перебувають за кордоном, теж штрафуватимуть за неоновлення даних - Міноборони

Українські громадяни, які перебувають за межами країни та не актуалізувати свої військово-облікові дані в обумовлений термін, також будуть піддані адміністративним штрафам.

Заступник міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко під час інтерв’ю для YouTube-каналу єПитання повідомила, що втілення цих заходів може бути складним.

"На жаль, немає однозначного інструменту, яким чином це реалізувати. Тому що створюється постанова про адміністративне правопорушення, постанову має прийняти людина, вона має сплатити штраф тощо...", – висловилася вона.

Черногоренко наголосила, що ці люди зберігають зв’язок зі своєю країною і повинні виконувати конституційні зобов’язання. Вона додала, що "так і працює справедливість"

"Тут не може бути якогось виокремлення. Все так само – адміністративна відповідальність. Просто державі буде трошки складніше реалізувати це. З огляду на те, що люди вимушені були залишити свою державу", – підсумувала заступниця міністра оборони.

Нагадаємо, раніше в Міноборони роз'яснили, чи вимагатимуть працівники ТЦК від 17 липня паперові документи при перевірці.

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