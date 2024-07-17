Украинцев, находящихся за рубежом, тоже будут штрафовать за необновление данных - Минобороны

Украинские граждане, которые находятся за пределами страны и не актуализируют свои военно-учетные данные в оговоренный срок, также будут подвергнуты административным штрафам.

Заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко во время интервью для YouTube-канала еПитання сообщила, что воплощение этих мер может быть сложным.

"К сожалению, нет однозначного инструмента, каким образом это реализовать. Потому что создается постановление об административном правонарушении, постановление должен принять человек, он должен оплатить штраф и т.д...", – высказалась она.

Черногоренко подчеркнула, что эти люди сохраняют связь со своей страной и должны выполнять конституционные обязательства. Она добавила, что "так и работает справедливость"

"Здесь не может быть какого-то выделения. Все так же - административная ответственность. Просто государству будет немножко сложнее реализовать это. Учитывая то, что люди вынуждены были покинуть свое государство", – подытожила заместитель министра обороны.

Напомним, ранее в Минобороны разъяснили, будут ли работники ТЦК требовать от 17 июля бумажные документы при проверке.

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