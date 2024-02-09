Українців зобов‘язали позбутись російських та білоруських рублів: який термін дала влада

Національний банк України надав тимчасову можливість безготівкового обміну російських і білоруських рублів, які знаходяться на рахунках позасанкційних клієнтів у банках. Одноразовий обмін можливий до 31 грудня 2024 року.

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Операції з обміну можливі, якщо:

Банки-нерезиденти (за винятком банків РФ, Білорусі та банків, під санкціями) в односторонньому порядку конвертують рублі на іншу валюту.

Клієнт банку подає заявку на обмін.

Обмін можливий один раз для кожної валюти (російські та білоруські рублі).

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

НБУ також уточнив правила валютного нагляду за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за імпортом гуманітарної допомоги.

Ці зміни набули чинності 7 лютого.

Нагадаємо, уряд вніс зміни в порядок оплати комунальних послуг.

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