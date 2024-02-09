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Економіка

За комуналку платитимемо за новими правилами: подробиці від уряду

Билім Олена

За комуналку платитимемо за новими правилами: подробиці від уряду

В Україні запроваджують новий механізм перерахунку вартості низки житлово-комунальних послуг. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Новий алгоритм буде ґрунтуватися на принципі "плати за те, що отримав". Його застосовуватимуть для перерахунку плати за:

  1. теплову енергію
  2. гарячу воду
  3. централізоване водопостачання та водовідведення
  4. вивезення сміття

"Для нас важливо, щоб надані комунальні послуги були якісними і відповідали заявленим стандартам. Люди повинні бачити, що вони платять за реально надані послуги", – підкреслив прем'єр.

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Перерахунок житлово-комунальних послуг буде можливий у таких випадках:

  • ненадання комунальних послуг
  • надання послуг не в повному обсязі
  • надання послуг неналежної якості

Порядок перерахунку буде чітко визначений. Він буде враховувати кількісні та якісні характеристики надання житлово-комунальних послуг.

Запровадження нового механізму перерахунку плати за комуналку має стимулювати постачальників послуг до покращення їх якості.

Детальніше про новий алгоритм буде повідомлено згодом. 

Нагадаємо, в уряді запевнили, що не планують жодних змін у тарифах для населення.

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