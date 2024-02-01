Пенсії, комуналка, штрафи та соцвиплати: що зміниться в Україні з 1 лютого

В Україні з 1 лютого відбудеться низка змін у соціальній сфері. Зокрема, це стосуватиметься комунальних тарифів, соцвиплат, пенсій.

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Як повідомляє BBC Україна, у лютому очікуються санкції проти боржників за комунальні послуги. За прострочені платіжки доведеться платити штрафи та пені, а у разі боргів за електрику, споживачів від'єднуватимуть від електропостачання.

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"Спочатку надсилатимуть клієнтам рахунки з вимогою сплатити борг чи реструктуризувати його. А вже після цього відбуватиметься відключення, про що теж попереджатимуть кілька разів, за 10 і за 5 днів", – йдеться у повідомленні.

Виплати переселенцям

З 1 лютого 2024 року влада планувала скасувати виплати для більшості переселенців, однак допомогу продовжать до 1 березня. Уряд знайшов 6 млрд гривень на ці цілі.

Вже навесні грошову допомогу виплачуватимуть лише найбільш вразливим категоріям громадян.

Газ та обслуговування газомережі

Українцям доведеться платити не лише за користування газом та доставлення газу, але й за обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Вартість не буде сталою – розмір плати залежатиме від кількості квартир у будинку і технічних особливостей.

Пенсії

У січні 2024 року в Україні відбулося підвищення пенсій для деяких категорій громадян. Це підвищення було пов’язане з переглядом прожиткових мінімумів. У лютому 2024 року відбудеться перерахунок пенсій, який також вплине на їх розмір.

Станом на 1 лютого 2024 року мінімальна пенсія залишиться на рівні 2361 грн, а максимальна пенсія становитиме 23610 гривень. У другій половині лютого стане відомо про конкретні цифри індексації пенсій, яка відбудеться з 1 березня 2024 року.

Мінімальна зарплата

Крім того, у бюджеті на поточний рік закладено підвищення мінімальної заробітної плати. У лютому 2024 року українці, які отримували 6700 гривень, отримуватимуть уже 7100 гривень.

Субсидії

У лютому субсидії нараховуватимуть залежно від середньомісячного доходу за перший-другий квартали року. Пенсіонерам – в розрахунку доходу візьмуть суму пенсії за місяць (тобто станом на серпень).

Держава виділила на субсидії 50 млрд. Цією послугою в Україні користуються до 3 млн домогосподарств.

Нагадаємо, в уряді запевнили, що не планують жодних змін у тарифах для населення.

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