Пенсии, коммуналка, штрафы и соцвыплаты: что изменится в Украине с 1 февраля

В Украине с 1 февраля произойдет ряд изменений в социальной сфере. В частности, это касается коммунальных тарифов, соцвыплат, пенсий.

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Как сообщает BBC Украина, в феврале ожидаются санкции против должников за коммунальные услуги. За просроченные платежки придется платить штрафы и пени, а в случае долгов за электричество потребителей будут отсоединять от электроснабжения.

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"Сначала будут посылать клиентам счета с требованием уплатить долг или реструктуризировать его. А уже после этого будет происходить отключение, о чем тоже будут предупреждать несколько раз, за 10 и за 5 дней", – говорится в сообщении.

Выплаты переселенцам

С 1 февраля 2024 года власти планировали отменить выплаты для большинства переселенцев, однако помощь продолжат до 1 марта. Правительство нашло 6 млрд гривен на эти цели.

Уже весной денежную помощь будут выплачивать только наиболее уязвимым категориям граждан.

Газ и обслуживание газсетей

Украинцам придется платить не только за пользование газом и доставку газа, но и за обслуживание внутридомовых газовых сетей. Стоимость не будет постоянной – размер платы будет зависеть от количества квартир в доме и технических особенностей.

Пенсии

В январе 2024 г. в Украине произошло повышение пенсий для некоторых категорий граждан. Это повышение было связано с пересмотром прожиточных минимумов. В феврале 2024 г. состоится перерасчет пенсий, который также повлияет на их размер.

По состоянию на 1 февраля 2024 минимальная пенсия останется на уровне 2361 грн, а максимальная пенсия будет составлять 23610 гривен. Во второй половине февраля станет известно о конкретных цифрах индексации пенсий, которая состоится с 1 марта 2024 года.

Минимальная зарплата

Кроме того, в бюджете на текущий год заложено повышение минимальной заработной платы. В феврале 2024 года украинцы, получавшие 6700 гривен, будут получать уже 7100 гривен.

Субсидии

В феврале субсидии будут начисляться в зависимости от среднемесячного дохода за первый-второй квартал года. Пенсионерам – в расчете дохода возьмут сумму пенсии за месяц (т.е. по состоянию на август).

Государство выделило на субсидии 50 млрд. Этой услугой в Украине пользуются до 3 млн домохозяйств.

Напомним, в правительстве заверили, что не планируют никакие изменения в тарифах для населения.

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