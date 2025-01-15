Українців попередили про нову ідентифікацію: хто повинен її пройти

Пенсіонери та внутрішньо переміщені особи, які набули відповідного статусу до 24 лютого 2022 року, повинні проходити процедуру ідентифікації. За відсутності такої ідентифікації виплата пенсій тимчасово припиняється.

Процедура ідентифікації необхідна для підтвердження, що пенсія виплачується саме тій особі, на ім’я якої вона призначена. Про це розповідає команда UAportal з посиланням на ПФУ.

Пенсіонери зі статусом ВПО, які повинні були пройти перевірку до 31 березня 2024 року, але не зробили цього, могли зустрітись із тимчасовим припиненням пенсійних виплат.

Для відновлення пенсії необхідно пройти ідентифікацію будь-яким зручним способом. Після цього буде поновлено всі призупинені виплати, включаючи суму, яка не була нарахована через відсутність перевірки.

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Як пройти ідентифікацію

Пенсіонери мають можливість обрати зручний для себе метод проходження ідентифікації:

Особистий візи т: потрібно відвідати відділення "Ощадбанку" або сервісний центр Пенсійного фонду України, з паспортом громадянина України.

т: потрібно відвідати відділення "Ощадбанку" або сервісний центр Пенсійного фонду України, з паспортом громадянина України. Онлайн через вебпортал: можна скористатися вебпорталом електронних послуг Пенсійного фонду України, підписавши заяву за допомогою кваліфікованого електронного підпису Дія.Підпис (Дія ID).

Відеозв’язок : можна пройти ідентифікацію через відеоконференцію в територіальному органі Пенсійного фонду.

: можна пройти ідентифікацію через відеоконференцію в територіальному органі Пенсійного фонду. Перебуваючи за кордоном: якщо ви знаходитеся за межами України, зверніться до дипломатичної установи України. Після отримання підтвердження факту вашого проживання там, надішліть документ разом із заявою на поновлення виплат поштою до Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні незабаром проведуть масштабне підвищення всіх пенсій.

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