Українців попередили про подорожчання м'яса: яких цін очікувати

Наразі в Україні спостерігається стабільний рівень цін на курятину: філе продається за 139–165 грн/кг, стегно – за 99–122 грн/кг, а тушка – за 89–110 грн/кг. Така ситуація зумовлена достатньою пропозицією продукції. Водночас здешевлення не прогнозується через високі витрати на виробництво. Подальша цінова динаміка залежатиме від обсягів експорту, вартості кормів і загального економічного становища.

Про це в коментарі виданню "Фокус" повідомив виконавчий директор Асоціації "Союз птахівників України" Сергій Карпенко. Незважаючи на економічну нестабільність і підвищення витрат на виробництво, ринок курячого м’яса в Україні наразі зберігає відносну стабільність.

Згідно з інформацією Держстату, в січні–квітні 2025 року в Україні на забій було реалізовано 458,1 тис. тонн м’яса птиці – майже на рівні аналогічного періоду 2024 року, коли цей показник становив 460,2 тис. тонн. Це свідчить про стабільність обсягів виробництва, що допомагає уникати дефіциту курятини на внутрішньому ринку.

Читайте також: Ціни летять вниз: в Україні істотно подешевшав популярний овоч – що стало причиною

Разом із тим, як зазначив Сергій Карпенко, виробники працюють у вкрай складних умовах. Ціни на м’ясо птиці залишаються під тиском через зростання витрат на енергоресурси, корми та логістику. Попри відсутність суттєвого зростання вартості продукції, передумов для її здешевлення наразі також немає. За словами Карпенка, подальша ситуація залежатиме від обсягів експорту та сезонної пропозиції з боку домогосподарств, яка зазвичай зростає в літній період.

Експорт залишається надзвичайно важливим чинником, оскільки активне постачання м’яса птиці за кордон дозволяє утримувати цінову рівновагу на внутрішньому ринку. Водночас ситуація ускладнюється – геополітичні обставини, логістичні ризики та внутрішній попит змушують експертів бути дуже обережними з прогнозами. До того ж невизначеність щодо подальшого розвитку воєнних подій суттєво впливає на виробничі плани галузі.

Раніше ми розповідали, що в Україні подорожчає ключовий продукт харчування.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!