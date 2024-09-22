Українців попередили про важливі правила для власників бойлерів: що потрібно робити щомісяця

Власників бойлерів в Україні можуть очікувати значні витрати в рахунках за комунальні послуги. Це стосується тих, хто перестав передавати показання своїх лічильників. Важливо продовжувати цю практику, навіть якщо гаряча вода не використовується або в помешканні не живе жодної особи.

Про це розповіла Юлія Петрик, заступниця комерційного директора "Центру комунального сервісу" (ЦКС). Вона підкреслила, що лише отримавши показання від усіх споживачів, комунальні служби зможуть належним чином розподілити послуги. Про це пише OBOZ.UA.

"Показання лічильників води необхідні для розподілу між споживачами обсягів спожитих послуг із постачання гарячої води та централізованого водопостачання і водовідведення. Вчасно і коректно передані дані є гарантією того, що споживач сплачує лише за фактично спожиті об’єми води", – наголосила Юлія Петрик.

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Також у ЦКС нагадали, що показання гарячої та холодної води, а також теплової енергії слід передавати щомісяця, починаючи з 5 числа, навіть якщо вони залишилися без змін. Це стосується випадків, коли квартира пустує.

У разі пізньої передачі показань лічильників, можна внести коригування, звернувшись до Центру комунальних послуг. Якщо показники не були надані вчасно, підприємство розраховує споживання за середніми значеннями попереднього періоду. Проте після отримання актуальних даних з лічильника нарахування автоматично коригуються.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли і як правильно подавати показники лічильників.

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