Украинцев предупредили о важных правилах для владельцев бойлеров: что нужно делать ежемесячно

Владельцев бойлеров в Украине могут ожидать значительные расходы в счетах за коммунальные услуги. Это касается тех, кто перестал передавать показания своих счетчиков. Важно продолжать эту практику, даже если горячая вода не используется или в доме не живет ни один человек.

Об этом рассказала Юлия Петрик, заместитель коммерческого директора "Центра коммунального сервиса" (ЦКС). Она подчеркнула, что только получив показания от всех потребителей, коммунальные службы смогут должным образом распределить услуги. Об этом пишет OBOZ.UA.

"Показания счетчиков воды необходимы для распределения между потребителями объемов потребленных услуг по поставке горячей воды и централизованного водоснабжения и водоотведения. Вовремя и корректно переданные данные являются гарантией того, что потребитель платит только за фактически потребленные объемы воды", – отметила Юлия Петрик.

Читайте также: Украинцы могут вернуть часть денег, потраченных на коммунальные платежи

Также в ЦКС напомнили, что показания горячей и холодной воды, а также тепловой энергии следует передавать ежемесячно, начиная с 5 числа, даже если они остались без изменений. Это касается случаев, когда квартира пустует.

В случае поздней передачи показаний счетчиков, можно внести корректировку, обратившись в Центр коммунальных услуг. Если показатели не были предоставлены вовремя, предприятие рассчитывает потребление по средним значениям предыдущего периода. Однако после получения актуальных данных со счетчика начисления автоматически корректируются.

Напомним, ранее мы рассказывали, когда и как правильно подавать показатели счетчиков.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш T elegram-канал!