Українці активно купують вживані авто зі США: ТОП-5 найпопулярніших моделей

В липні поточного року в Україні було зареєстровано понад 4100 автомобілів з пробігом, імпортованих зі США.

Це становить 21% від загальної кількості легкових авто, які були зареєстровані в Україні у попередньому місяці. Про це свідчать дані УкрАвтопром.

У порівнянні з липнем минулого року інтерес до вживаних американських автомобілів зріс аж на 75%.

З усіх імпортованих авто найбільшу частку (44%) складають транспортні засоби з бензиновими двигунами. Електромобілі займають 37%, в той час як гібридні та дизельні авто, а також ті, що обладнані газобалонним обладнанням, мають частку по 6%.

ТОП-5 найпопулярніших моделей вживаних авто зі США:

Tesla Model 3 – 418 одиниць; Tesla Model Y – 401; Ford Escape – 280; Volkswagen Passat – 248; Jeep Cherokee – 245.

Середній вік імпортованих зі США автомобілів, які поповнили автопарк України у липні, складає 5,7 року.

Нагадаємо, раніше було названо ТОП-7 найвигідніших авто з пробігом в Україні.

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