Украинцы активно покупают подержанные авто из США: ТОП-5 самых популярных моделей

В июле текущего года в Украине было зарегистрировано более 4100 автомобилей с пробегом, импортированных из США.

Это составляет 21% от общего количества легковых авто, которые были зарегистрированы в Украине в предыдущем месяце. Об этом свидетельствуют данные УкрАвтопром.

По сравнению с июлем прошлого года интерес к подержанным американским автомобилям вырос аж на 75%.

Из всех импортируемых авто наибольшую долю (44%) составляют транспортные средства с бензиновыми двигателями. Электромобили занимают 37%, в то время как гибридные и дизельные авто, а также те, что оборудованы газобаллонным оборудованием, имеют долю по 6%.

ТОП-5 самых популярных моделей подержанных авто из США:

Tesla Model 3 – 418 единиц; Tesla Model Y – 401; Ford Escape – 280; Volkswagen Passat – 248; Jeep Cherokee – 245.

Средний возраст импортируемых из США автомобилей, пополнивших автопарк Украины в июле, составляет 5,7 лет.

Напомним, ранее были названы ТОП-7 самых выгодных авто с пробегом в Украине.

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