Українці зможуть одружуватись через Дію, - Федоров
Відтепер українці зможуть одружуватись онлайн – через застосунок Дія за допомогою відеозвʼязку. Відповідну постанову підтримав уряд. Федоров заявив, що це буде прорив у сфері державних послуг, адже такого немає ніде у світі.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
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"Українці зможуть одружуватися просто в застосунку. Це особливо актуально для військових і пар, які через війну перебувають на відстані. Одружувати наречених по відеозвʼязку буде працівник ДРАЦСу, а документи вони засвідчуватимуть "Дія.Підписом", - розповів міністр.
"Швидко, як у Лас-Вегасі, зручно і просто, як усе інше в Дії", - заявив Федоров.
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