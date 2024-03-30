Украинцы смогут жениться в Дии, - Федоров

Теперь украинцы смогут жениться онлайн – через приложение Действие с помощью видеосвязи. Соответствующее постановление поддержало правительство. Федоров заявил, что это будет прорыв в сфере государственных услуг, потому что такого нет нигде в мире.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

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"Украинцы смогут жениться просто в приложении. Это особенно актуально для военных и пар, которые из-за войны находятся на расстоянии. Женить невест по видеосвязи будет работник ДРАЦСа, а документы они будут удостоверять "Дия.Подписью", - рассказал министр.

"Быстро, как в Лас-Вегасе, удобно и просто, как все остальное в Дии", – заявил Федоров.

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