Українці стали активніше витрачати свої доходи: на які сфери життя йде найбільше коштів

Частка доходів, які українці витрачають на продукти харчування, зросла на третину. До того ж на третьому році повномасштабної війни громадяни почали купувати їжу частіше й менше на ній економити.

Такі дані містяться в новому дослідженні Deloitte. У звіті зазначається, що українці здебільшого віддають перевагу покупкам в офлайн-магазинах.

"Ми спостерігаємо зміщення акценту з частоти покупок на збільшення середнього чека. Це особливо помітно в категоріях продуктів харчування та медикаментів, де 37% опитаних повідомили про зростання витрат", – зазначив керівник галузевої групи з ритейлу та оптової дистрибуції Deloitte Ukraine Олександр Ямпольський.

Окрім продуктів, українці стали частіше купувати ліки – 24% опитаних збільшили витрати на медикаменти порівняно з 2023 роком. Середній чек на продукти харчування зріс на 19% в офлайн-магазинах та на 18% в онлайн-магазинах порівняно з довоєнним періодом.

Водночас найбільше скоротилися витрати на дитячі товари – 39% респондентів купують їх рідше, що на 7 п.п. більше, ніж у 2023 році. Також знижується попит на будівельні матеріали – 48% споживачів стали рідше їх купувати.

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За даними дослідження, українці скоротили свої витрати у всіх товарних категоріях на 36-72%, залежно від групи продукції. Водночас найменше економлять на дитячих товарах, продукції для домашніх тварин і готовій їжі.

Молодь віком 18-27 років демонструє найнижчий рівень ощадливості: 56% рідше економлять на продуктах харчування, 51% – на косметиці, 57% – на готовій їжі та дозвіллі, а 61% – на одязі. Особливо це помітно серед мешканців Києва та інших регіонів, де люди почали витрачати більше на відпочинок і розваги поза домом. Частка таких витрат зросла до 50% (у 2023 році цей показник складав 73%).

Як і минулого року, найбільша частка витрат припадає на обов’язкові платежі, продукти харчування, охорону здоров’я та транспорт – загалом це 77% сімейного бюджету. Для порівняння, у Польщі цей показник становить 46%, а в Німеччині – 51%. Українці розподіляють свої витрати наступним чином:

30% – комунальні платежі, оренда житла та виплата боргів,

34% – продукти харчування,

5% – транспортні витрати,

8% – медичні послуги.

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