"Укрпошта" буде видавати посилки без документів: але є умови

У відділеннях “Укрпошти" можна буде отримувати відправлення без документів. На такий крок компанія пішла заради спрощення і пришвидшення процедури.

Як повідомляється на в акаунті Мінінтеграції, це можна буде зробити в усіх відділеннях. Для цього отримувачу знадобиться телефон.

Повідомляється, що отримати підтвердження про поштове відправлення він зможе за допомогою SMS.

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Окрім того, важливо виконати наступні умови:

повинно бути вказано номер телефону отримувача;

оголошена цінність до 15 000 гривень, післяплата до 5 000 гривень для внутрішніх відправлень;

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оголошена цінність до 20 000 гривень для міжнародних відправлень;

відсутні позначки "Вручити особисто" та/або "Судова повістка".

Раніше національний поштовий оператор “Укрпошта" запустив приємну акцію для українців, які стали вимушеними переселенцями та на час війни виїхали до Польщі. Дана категорія громадян може скористатися пропозицією та надсилати посилки з Польщі в Україну за зниженим тарифом до 75% від вартості.

Нагадаємо, що з 1 січня у компанії "Нова пошта" повідомили про підвищення тарифів. Мінімальна вартість посилки між містами України тепер коштуватиме 70 грн.

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