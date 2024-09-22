Ядерна міжконтинентальна ракета ''Сармат'' вибухнула в росії в ході випробувань (фото з супутника)

Ядерна міжконтинентальна балістична ракета РС-28 "Сармат" вибухнула в росії на полігоні Плесецьк (Архангельська область). Це сталося під час випробувань.

Про інцидент повідомив OSINT MeNMyRC у соцмережі Х. Зазначається, що під час потужного вибуху ракета знищила полігон, залишивши величезну вирву.

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Полігон Плесецьк, де вибухнула ядерна ракета. Джерело: x.com/MeNMyRC1

Полігон Плесецьк, де вибухнула ядерна ракета. Джерело: x.com/MeNMyRC1

Полігон Плесецьк, де вибухнула ядерна ракета. Джерело: x.com/MeNMyRC1

Це вже четверте провальне випробування "Сармата". Як повідомляють OSINT-аналітики, останнє успішне випробування "Сармата" відбулося 20 квітня 2022 року. Цього ж разу (орієнтовно, 20 чи 21 вересня) ракета вибухнула прямо у шахті біля Плесецького космодрому.

Космодром "Плесецьк" або 1-й Державний випробувальний космодром — це російський космодром, розташований за 180 кілометрів на південь від Архангельська.

Що таке ракета "Сармат"

РС-28 "Сармат" – це російська міжконтинентальна балістична ракета п'ятого покоління, яку часто називають "Сатаною-2" на Заході. Вона є однією з найпотужніших ракет у світі і вважається одним з головних елементів ядерного арсеналу Росії.

Ракета ''Сармат''. Джерело: Скриншот з відео

Основні характеристики та можливості:

Дальність польоту: Понад 18 000 кілометрів, що дозволяє уражати цілі практично в будь-якій точці земної кулі.

Ракета може нести велику кількість ядерних боєголовок різної потужності, а також гіперзвукові плануючі блоки.

"Сармат" здатна маневрувати на заключному етапі польоту, що ускладнює її перехоплення системами протиповітряної оборони.

Ракета запускається з шахт, що забезпечує її високий ступінь захищеності від першого удару.

Потужність ядерних боєголовок, які може нести "Сармат", здатна знищити великі міста.

Ракета має високу точність, що дозволяє уражати конкретні цілі.

російська влада активно використовує "Сармат" як інструмент політичного тиску та демонстрації сили. Запуски цієї ракети часто супроводжуються загостренням міжнародної напруженості.

Нагадаємо, 21 вересня 2024 на росії дрони знищили тонни боєприпасів, в тому числі з КНДР.

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