Ядерная межконтинентальная ракета "Сармат" взорвалась в России в ходе испытаний (фото со спутника)
Ядерная межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 "Сармат" взорвалась в России на полигоне Плесецк (Архангельская область). Это произошло во время испытаний.
Об инциденте сообщил OSINT MeNMyRC в соцсети Х. Отмечается, что во время мощного взрыва ракета уничтожила полигон, оставив огромную воронку.
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Это уже четвертое провальное испытание "Сармата". Как сообщают OSINT-аналитики, последнее успешное испытание "Сармата" прошло 20 апреля 2022 года. На этот раз (ориентировочно, 20 или 21 сентября) ракета взорвалась прямо в шахте возле Плесецкого космодрома.
Космодром "Плесецк" или 1-й Государственный испытательный космодром – это российский космодром, расположенный в 180 километрах к югу от Архангельска.
Что такое ракета "Сармат"
РС-28 "Сармат" – это российская межконтинентальная баллистическая ракета пятого поколения, которую часто называют "Сатаной-2" на Западе. Она одна из самых мощных ракет в мире и считается одним из главных элементов ядерного арсенала России.
Основные характеристики и возможности:
- Дальность полета: Более 18 000 км, что позволяет поражать цели практически в любой точке земного шара.
- Ракета может нести большое количество ядерных боеголовок разной мощности, а также гиперзвуковые планирующие блоки.
- "Сармат" способна маневрировать на заключительном этапе полета, что затрудняет ее перехват системами противовоздушной обороны.
- Ракета запускается из шахт, что обеспечивает ее высокую степень защищенности от первого удара.
- Мощность ядерных боеголовок, которые может нести "Сармат", способна уничтожить крупные города.
- Ракета имеет высокую точность, что позволяет поражать конкретные цели.
российские власти активно используют "Сармат" как инструмент политического давления и демонстрации силы. Запуски этой ракеты часто сопровождаются обострением международной напряженности.
Напомним, 21 сентября 2024 года на россии дроны уничтожили тонны боеприпасов, в том числе из КНДР.
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