Ядерная межконтинентальная ракета ''Сармат'' взорвалась в России в ходе испытаний (фото со спутника)

Ядерная межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 "Сармат" взорвалась в России на полигоне Плесецк (Архангельская область). Это произошло во время испытаний.

Об инциденте сообщил OSINT MeNMyRC в соцсети Х. Отмечается, что во время мощного взрыва ракета уничтожила полигон, оставив огромную воронку.

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Полигон Плесецк, где взорвалась ядерная ракета. Источник: x.com/MeNMyRC1

Полигон Плесецк, где взорвалась ядерная ракета. Источник: x.com/MeNMyRC1

Полигон Плесецк, где взорвалась ядерная ракета. Источник: x.com/MeNMyRC1

Это уже четвертое провальное испытание "Сармата". Как сообщают OSINT-аналитики, последнее успешное испытание "Сармата" прошло 20 апреля 2022 года. На этот раз (ориентировочно, 20 или 21 сентября) ракета взорвалась прямо в шахте возле Плесецкого космодрома.

Космодром "Плесецк" или 1-й Государственный испытательный космодром – это российский космодром, расположенный в 180 километрах к югу от Архангельска.

Что такое ракета "Сармат"

РС-28 "Сармат" – это российская межконтинентальная баллистическая ракета пятого поколения, которую часто называют "Сатаной-2" на Западе. Она одна из самых мощных ракет в мире и считается одним из главных элементов ядерного арсенала России.

Ракета ''Сармат''. Источник: Скриншот с видео

Основные характеристики и возможности:

Дальность полета: Более 18 000 км, что позволяет поражать цели практически в любой точке земного шара.

Ракета может нести большое количество ядерных боеголовок разной мощности, а также гиперзвуковые планирующие блоки.

"Сармат" способна маневрировать на заключительном этапе полета, что затрудняет ее перехват системами противовоздушной обороны.

Ракета запускается из шахт, что обеспечивает ее высокую степень защищенности от первого удара.

Мощность ядерных боеголовок, которые может нести "Сармат", способна уничтожить крупные города.

Ракета имеет высокую точность, что позволяет поражать конкретные цели.

российские власти активно используют "Сармат" как инструмент политического давления и демонстрации силы. Запуски этой ракеты часто сопровождаются обострением международной напряженности.

Напомним, 21 сентября 2024 года на россии дроны уничтожили тонны боеприпасов, в том числе из КНДР.

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