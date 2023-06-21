Впали біля військової частини: окупанти заявили про атаку підмосков'я БПЛА

У середу, 21 червня, в районі Нової Москви, недалеко від населеного пункту Лукіно, стався вибух, викликаний безпілотним літальним апаратом. На інцидент відреагували всі оперативні служби.

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За інформацією російських ЗМІ, місцеві жителі чули гучний вибух у небі над селом у Підмосков'ї. Інцидент стався приблизно о 5:00 ранку. Ймовірно, безпілотний апарат впав в районі річки Пахра. Немає даних про жертви чи постраждалих.

Повідомляється, що ще один безпілотний літальний апарат впав у районі селища Калінінець, що належить Наро-Фомінському округу Підмосков'я. Уламки першого апарата були знайдені близько за 20 кілометрів від цього місця.

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На місці події працюють поліція, рятувальники, вибухотехніки та представники Міністерства оборони. Заявляється, що уламки дрона впали поруч із військовою частиною. Попередньо вважається, що два апарати були збиті за допомогою радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Губернатор Московської області Олексій Воробйов підтвердив падіння двох безпілотників на території регіону, саме в районі селища Калінінець. Він зазначив, що місце, де впали уламки безпілотних апаратів, вже оточене.

"Щодо безпілотників у Наро-Фомінському окрузі в селищі Калінінець. Сьогодні два апарати літакового типу впали орієнтовно о 05:30 та 05:50 ранку на підльоті до складів однієї з військових частин. Уламки виявлено, руйнувань та постраждалих немає. Спецслужби займаються, ведеться перевірка, територія зараз оточена", – сказав Воробйов.

Нагадаємо, 18 червня у Брянській області на росії сталася пожежа в госпіталі для ветеранів, що будується. Розглядається версія, що це була диверсія.

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