У Москві сталася потужна пожежа на Центральному ремонтно-механічному заводі (відео)

У Москві 19 червня сталася масштабна пожежа на території Центрального ремонтно-механічного заводу у Кузьминках, що біля Рязанського проспекту.

Як повідомляють місцеві телеграм-канали, загорівся дах цеху, що перебуває на реконструкції.

"Площа та причини уточнюються", — йшлося у повідомленні.

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Мешканці Москви публікували фото та відео з місця пожежі, чорний дим було помітно з усіх куточків російської столиці.

У пресслужбі ГУ МНС росії по Москві додали, що спалахнув чотириповерховий адміністративний будинок на Рязанському проспекті. На цей час він знаходиться на реконструкції.

"На місці працюють пожежно-рятувальні підрозділи. Відомостей про постраждалих не надходило", – заявили в МНС.

Нагадаємо, 18 червня у Брянській області на росії сталася пожежа в госпіталі для ветеранів, що будується. Розглядається версія, що це була диверсія.

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