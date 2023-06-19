В Москве произошел мощный пожар на Центральном ремонтно-механическом заводе (видео)
В Москве 19 июня произошел масштабный пожар на территории Центрального ремонтно-механического завода в Кузьминках, возле Рязанского проспекта.
Как сообщают местные телеграм-каналы, загорелась крыша находящегося на реконструкции цеха.
"Площадь и причины уточняются", — говорилось в сообщении.
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Жители Москвы публиковали фото и видео с места пожара, черный дым был заметен со всех уголков российской столицы.
В пресс-службе ГУ МЧС россии по Москве добавили, что вспыхнуло четырехэтажное административное здание на Рязанском проспекте. В настоящее время он находится на реконструкции.
"На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших не поступало", – заявили в МЧС.
Напомним, 18 июня в Брянской области на россии произошел пожар в госпитале для строящегося ветеранов. Рассматривается версия, что это была диверсия.
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