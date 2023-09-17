Прискорюють метаболізм та покращують самопочуття: дієтологи назвали топ-4 напої, які допомагають схуднути

Правильне харчування, вживання відповідних напоїв та фізична активність можуть сприяти процесу схуднення. Health Shots надасть інформацію про корисні напої, які можуть допомогти вам прискорити обмін речовин.

Зелений чай

Вміст катехінів у зеленому чаї робить його ефективним антиоксидантом, який стимулює обмін речовин. Вживайте одну або дві чашки зеленого чаю щоденно, щоб насолодитися його корисними властивостями для здоров'я.

Яблучний оцет

Суміш столової ложки яблучного оцту з водою, вживана перед їжею, може сприяти спалюванню жиру та зниженню апетиту, що допоможе вам уникати надмірних перекусів.

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Лимонна вода

Лимони містять поживні речовини, корисні для організму, і багаті на вітамін C. Вони можуть покращити обмін речовин та сприяти процесам детоксикації в організмі.

Імбирний чай

Імбир має термогенні властивості, які можуть підвищити температуру тіла та сприяти прискоренню обміну речовин.

Нагадаємо, ми вже писали, як швидко схуднути.

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