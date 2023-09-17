Ускоряют метаболизм и улучшают самочувствие: диетологи назвали топ-4 напитки, помогающие похудеть

Правильное питание, употребление соответствующих напитков и физическая активность могут способствовать процессу похудения. Health Shots предоставит информацию о полезных напитках, которые могут помочь вам ускорить обмен веществ.

Зеленый чай

Содержание катехинов в зеленом чае делает его эффективным антиоксидантом, стимулирующим обмен веществ. Используйте одну или две чашки зеленого чая ежедневно, чтобы насладиться его полезными свойствами для здоровья.

Яблочный уксус

Смесь столовой ложки яблочного уксуса с водой, употребляемая перед едой, может способствовать сжиганию жира и снижению аппетита, что поможет избегать чрезмерных перекусов.

Видео дня

Читайте также: Три варианта вкусного ужина, которые помогут похудеть

Лимонная вода

Лимоны содержат питательные вещества, полезные для организма, и богаты витамином C. Они могут улучшить обмен веществ и способствовать процессам детоксикации в организме.

Имбирный чай

Имбирь обладает термогенными свойствами, которые могут повысить температуру тела и способствовать ускорению обмена веществ.

Напомним, мы уже писали, как быстро похудеть.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!