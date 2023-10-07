Вечеря за 5 хвилин: Як швидко запекти картоплю в пакеті

Картопля – це не лише один з найбільш бюджетних овочів, але і абсолютно універсальний продукт. З неї можна приготувати різноманітні страви, включаючи салати, пюре, супи, запіканки та закуски. Картоплю можна комбінувати з м'ясом, соусами і овочами, використовувати для приготування смачних страв на сковороді або мангалі.

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Спробуйте смачну картоплю зі спеціями та олією, яку можна приготувати у мікрохвильовій печі. Цей рецепт був опублікований на YouTube-каналі "ГОТУЄМО З ВАМИ".

Інгредієнти:

Картопля – 500 г;

Сіль – за смаком;

Перець чорний мелений – за смаком;

Приправа "Італійські трави" – до смаку;

Олія соняшникова.

Спосіб приготування:

Почніть з того, що ретельно помийте картоплю і наріжте її на невеликі шматочки. Потім переложіть картоплю в пластиковий пакет, додайте олію, сіль, перець та приправу "Італійські трави". Потрусіть пакет, щоб всі інгредієнти рівномірно розповсюдилися. Перекладіть пакет з картоплею в мікрохвильову піч і готуйте протягом рівно 5 хвилин.

Готову страву можна подавати як гарнір або самостійну страву на обід чи вечерю. Насолоджуйтесь смаком цієї картоплі зі спеціями та олією, яка легко готується всього за кілька хвилин.

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