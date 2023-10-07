Ужин за 5 минут: Как быстро запечь картошку в пакете
Картофель – это не только один из самых бюджетных овощей, но и совершенно универсальный продукт. Из нее можно приготовить разнообразные блюда, включая салаты, пюре, супы, запеканки и закуски. Картошку можно комбинировать с мясом, соусами и овощами, использовать для приготовления вкусных блюд на сковороде или мангале.
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Попробуйте вкусный картофель со специями и маслом, которое можно приготовить в микроволновке. Этот рецепт был опубликован на YouTube-канале "ГОТОВИМ С ВАМИ".
Ингредиенты:
- Картофель – 500 г;
- Соль – по вкусу;
- Перец черный молотый – по вкусу;
- Приправа "Итальянские травы" – по вкусу;
- Масло подсолнечное.
Способ приготовления:
- Начните с того, что тщательно помойте картофель и нарежьте его на небольшие кусочки.
- Затем переложите картофель в пластиковый пакет, добавьте растительное масло, соль, перец и приправу "Итальянские травы". Потрясите пакет, чтобы все ингредиенты равномерно распространились.
- Переложите пакет с картофелем в микроволновку и готовьте в течение ровно 5 минут.
Готовое блюдо можно подавать в качестве гарнира или самостоятельного блюда на обед или ужин. Наслаждайтесь вкусом этого картофеля со специями и растительным маслом, которое легко готовится всего за несколько минут.
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