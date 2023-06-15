В Африці знайшли найдавніший слід людини, якому 153 тисячі років (фото)

Вчені Університету Нельсона Мандели в ПАР виявили найстаріший слід Homo sapiens віком 153 тисяч років. Про це повідомляється у статті, опублікованій у журналі Ichnos.

Слід віком 153 тисяч років був знайдений у національному парку Гарден-Рут, на захід від прибережного міста Найсна на південному узбережжі мису. Дві раніше датовані ділянки в Південній Африці, Нахун і Лангебаан, датуються близько 124 тисяч років і 117 тисяч років відповідно.

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Зазначається, що до 2023 року вчені виявили в Африці 14 їхнозитів (слідів діяльності гомінідів) віком понад 50 тисяч років. Їх поділяють на східноафриканський кластер (5 слідів) та південноафриканський кластер, на узбережжі Кейптауна (9 слідів). Ще 10 – розташовуються в інших країнах світу, включаючи Велику Британію та Аравійський півострів.

У новій роботі вчені за допомогою оптично стимульованої люмінесценції визначили вік семи їхнозитів, які приписуються Homo sapiens та ідентифіковані за останні п'ять років на узбережжі Кейптауна в Південній Африці. Стимульована люмінесценція дозволяє визначити, як давно ділянка піддавалася впливу сонячного світла і коли була похована.

Виявилося, що сліди значно різняться за віком, діапазон складає від 71 до 153 тисяч років.

Ця знахідка підтверджує, що південне узбережжя Кейптауна було областю, де ранні анатомічно сучасні люди виживали та розвивалися, перш ніж почали поширюватися з Африки на інші континенти.

Нагадаємо, в Іспанії під час розкопок на місці вежі 14 століття Торре де Мейра, яка була зруйнована в 1476 році під час війни Ірмандіньо, знайшли 15-сантиметровий кам'яний пеніс.

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