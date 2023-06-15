В Африке нашли самый древний след человека, которому 153 тысяч лет (фото)

Ученые Университета Нельсона Манделы в ЮАР обнаружили старейший след Homo sapiens в возрасте 153 тысяч лет. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Ichnos.

След возрастом 153 тысяч лет был найден в национальном парке Гарден-Рут, к западу от прибрежного города Найсна на южном побережье мыса. Два ранее датированных участка в Южной Африке, Нахун и Лангебаан, датируются около 124 тысяч лет и 117 тысяч лет соответственно.

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Отмечается, что к 2023 году ученые обнаружили в Африке 14 ихнозитов (следов деятельности гоминид) в возрасте более 50 тысяч лет. Их делят на восточноафриканский кластер (5 следов) и южноафриканский кластер, на побережье Кейптауна (9 следов). Еще 10 – располагаются в других странах мира, включая Великобританию и Аравийский полуостров.

В новой работе ученые с помощью оптически стимулированной люминесценции определили возраст семи ихнозитов, приписываемых Homo sapiens и идентифицированных за последние пять лет на побережье Кейптауна в Южной Африке. Стимулированная люминесценция позволяет определить, как давно участок подвергался воздействию солнечного света и когда был похоронен.

Оказалось, что следы значительно отличаются по возрасту, диапазон составляет от 71 до 153 тысяч лет.

Эта находка подтверждает, что южное побережье Кейптауна было областью, где ранние анатомически современные люди выживали и развивались, прежде чем начали распространяться из Африки на другие континенты.

Напомним, в Испании во время раскопок на месте башни 14 века Торре де Мейра, разрушенной в 1476 году во время войны Ирмандиньо, нашли 15-сантиметровый каменный пенис.

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