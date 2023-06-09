В Америці знайшли наконечники для стріл віком 16 тисяч років

Під час проведення археологічних робіт на березі річки Салмон вчені знайшли кам’яні наконечники для списів. Ймовірно, їх заховали первісні мисливці. Схожі наконечники часто зустрічаються у районі Хоккайдо, Японія.

Про це пише НВ.

Проводячи розкопки на 25 метрів вниз за течією річки археологи знайшли неглибокі ями з наконечниками, виготовлених для списів стрижневої конструкції. Такими користувались азіатські племена.

Дослідники вважають, що азійська технологія виготовлення наконечників прийшла з Сибіру. Хоча у цієї версії є противники: Девід Мельцер, археолог із Південного методистського університету, заявив, що вірогідність зв'язку між настільки віддаленими етнічними групами дуже низька. Тому вірогідніше технології подібні завдяки конвергентній еволюції.

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Історично ці землі були у володінні індіанських племен не-персе, і їхні потомки, які брали участь у розкопках, думають, що, ймовірно, списи виготовляли їхні предки.

"Ними справді володіли наші пращури, – каже Накія Вільямсон-Клауд, директор програми культурних ресурсів племені. – Це не просто безіменні палеоіндіанці, і це не якесь безіменне місце. Це місце, звідки прийшли наші пращури".

Нагадаємо, вчені знайшли у печерах на півдні Африки найдавніше людське поховання, віком понад 200 тис. років.

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