В Англії знайшли золоті предмети 600 року: найбільший англо-саксонський скарб

Британський музей оголосив, що в Норфолку було знайдено найбільший англосаксонський скарб на сьогоднішній день. Цей скарб складається з 131 золотої монети, переважно франкських тремісів, а також з дев'яти візантійських солідів. Крім того, був виявлений невеликий зливок золота та золоті прикраси, зокрема одне ціле предмет (мабуть, підвіска) та уламки ще двох прикрас. Приблизна дата скарбу - близько 600 року нашої ери.

Про це пише Naked Science.

Цікаво, що хоч експерти Британського музею розглядають ці предмети як одну колекцію, вони шукали їх протягом багатьох років. Вже у 1991 році було знайдено першу монету на полі, яке знаходиться у приватному володінні. Проте, лише в 2014 році розпочалася систематична пошукова робота частин скарбу. Після шести років роботи проект завершено, і скарб був переданий фахівцям.

Більшість золотих предметів було знайдено одним пошукачем, який захотів залишитися невідомим. Але ще десять монет були виявлені іншою особою - поліцейським.

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У 1996 році в Британії було прийнято Закон про скарби, згідно з яким скарбами вважаються всі предмети або гроші віком понад 300 років, які складаються з дорогоцінних металів (не менше 10% дорогоцінних металів у сплаві) або входять до єдиного комплексу з предметами з дорогоцінних металів. Всі знайдені предмети повинні бути пред'явлені коронеру в місці знахідки, після чого вони визнаються власністю корони. Особа, яка знайшла скарб і повідомила про це коронера, спочатку бере участь у обов'язковому розслідуванні, а потім, у найкращому випадку, отримує подяку. Зрозуміло, що громадяни не дуже бажають ділитися цінностями. У 2012 році до закону було внесено зміни, і тепер громадянин, який знайшов скарб і повідомив про це коронера, може отримати виплату в розмірі 100% від номінальної вартості скарбу. При цьому половину суми він повинен передати власнику землі.

Однак поліцейський, який знайшов десять монет, вирішив не повідомляти коронера і самостійно продати їх на чорному ринку. Його спіймали і затримали. В результаті колишній працівник правоохоронних органів, очевидно, був звільнений зі служби, і йому було призначено 16 місяців ув'язнення, а сліди двох проданих ним монет так і залишилися невідомими.

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Наразі коронер Норфолка проводить розслідування, результати якого мають остаточно встановити, які зі знайдених предметів підпадають під дію Закону про скарби. Наприклад, експерти вважають, що монета, знайдена у 1991 році, може не відноситися до таких предметів, навіть якщо буде доведено, що вона належить до одного скарбу. Після завершення розслідування Музей замку Норвіч планує викупити цю колекцію за підтримки Британського музею.

Працівник Британського музею, Гарет Вільямс заявив, що знахідка дуже важлива. За датуванням вона близька до відомого корабельного поховання з Саттон-Ху в Саффолку. Це найбільший монетний скарб того періоду, який вдалось знайти.

Нагадаємо, в Австрії знайшли могильник раннього залізного віку, що містив рідкісні артефакти.

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