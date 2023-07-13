В Англии нашли золотые предметы 600 года: крупнейший англо-саксонский клад

Британский музей объявил, что в Норфолке было найдено крупнейшее англосаксонское сокровище на сегодняшний день. Это сокровище состоит из 131 золотой монеты, преимущественно франкских тремисов, а также девяти византийских солидов. Кроме того, был обнаружен небольшой слиток золота и золотые украшения, в том числе одно целое предмет (видимо, подвеска) и обломки еще двух украшений. Приблизительная дата клада – около 600 года нашей эры.

Об этом пишет Naked Science.

Интересно, что хотя эксперты Британского музея рассматривают эти предметы как одну коллекцию, они искали их многие годы. Уже в 1991 году была найдена первая монета на поле, которое находится в частном владении. Однако только в 2014 году началась систематическая поисковая работа частей клада. После шести лет работы проект завершен, и клад был передан специалистам.

Большинство золотых предметов были найдены одним поисковиком, который захотел остаться неизвестным. Но еще десять монет были обнаружены другим лицом – полицейским.

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В 1996 году в Британии был принят Закон о сокровищах, согласно которому сокровищами считаются все предметы или деньги старше 300 лет, состоящие из драгоценных металлов (не менее 10% драгоценных металлов в сплаве) или входящие в единый комплекс с предметами из драгоценных металлов. . Все найденные предметы должны быть предъявлены коронеру в месте находки, после чего признаются собственностью короны. Лицо, нашедшее сокровище и уведомившее об этом коронера, сначала участвует в обязательном расследовании, а затем, в лучшем случае, получает благодарность. Понятно, что граждане не слишком желают делиться ценностями. В 2012 году в закон были внесены изменения, и теперь гражданин, нашедший клад и уведомивший об этом коронера, может получить выплату в размере 100% от номинальной стоимости клада. При этом половину суммы он должен передать владельцу земли.

Однако нашедший десять монет полицейский решил не сообщать коронера и самостоятельно продать их на черном рынке. Его поймали и задержали. В результате бывший работник правоохранительных органов, очевидно, был уволен со службы, и ему было назначено 16 месяцев заключения, а следы двух проданных им монет так и остались неизвестными.

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Коронер Норфолка проводит расследование, результаты которого должны окончательно установить, какие из найденных предметов подпадают под действие Закона о сокровищах. Например, эксперты считают, что монета, найденная в 1991 году, может не относиться к таким предметам, даже если будет доказано, что она принадлежит к одному кладу. После завершения расследования Музей замка Норвич планирует выкупить эту коллекцию при поддержке Британского музея.

Работник Британского музея Гарет Уильямс заявил, что находка очень важна. По датировке она близка к известному корабельному захоронению из Саттон-Ху в Саффолке. Это крупнейшее монетное сокровище того периода, который удалось найти.

Напомним, в Австрии нашли могильник раннего железного века, содержащий редкие артефакты.

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