В Австралії виявили рештки раніше невідомої сумчастої тварини (фото)

В Австралії виявили докази існування раніше невідомої стародавньої сумчастої тварини. За попередніми даними, це було щось середнє між вомбатом і сумчастим левом.

Звір під назвою Mukupirna fortidentata важив до 50 кг (110 фунтів). Тварина проживала на континенті приблизно 25 мільйонів років тому, повідомляє BBC.

Зазначається, що фрагменти черепа, кісток і щелепи тварини були виявлені в місці поблизу Аліс-Спрінгс в центральній Австралії. Дослідники кажуть, що знахідка проливає світло на те, як еволюціонували сучасні сумчасті тварини.

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"Вони є дещо проміжною еволюцією між вомбатами та їхніми більш схожими на коал родичами", – вказали дослідники.

Команда змогла визначити вагу тварини, використовуючи вимірювання її зубів і кісток кінцівок, а також її раціон за атрибутами їх черепа, щелеп і корінних зубів.

"Його зуби значною мірою підтверджують, що це не хижа тварина... воно дійсно спеціалізувалося на переробці твердих продуктів, таких як жорсткі фрукти, горіхи та бульби", – додали науковці.

Нагадаємо, раніше археологи розкопали гробницю майя поблизу Паленке в Чіапасі. Поховання, побудоване з кам’яних плит у стилі, якого раніше не було виявлено в Паленке.

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