В Австралії посеред лісу знайшли ''найрідкісніші яйця у світі'' (фото)

Співробітники Австралійської лісової корпорації під час планової перевірки виявили гніздо прибережного ему – одного з найрідкісніших птахів у світі. Це стало справжнім проривом, адже популяція цих птахів знаходиться на межі зникнення.

Прибережні ему, генетично відмінні від інших видів ему, колись мешкали на великих територіях північно-східного узбережжя Нового Південного Уельсу. Однак через втрату середовища проживання та інші антропогенні фактори їх популяція різко скоротилася, пише ABC News.

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Виявлення гнізда з 10 яйцями стало справжнім подарунком для вчених та екологів. Частина яєць була інкубована в штучних умовах, а частина – природним шляхом. Наразі вже вилупилося кілька пташенят, що дає надію на відновлення популяції.

Яйця рідкісного птаха. Джерело: NSW Forestry Corporation

Однак, ця знахідка викликала суперечки. Лісозаготівля в районі, де було виявлено гніздо, тривала деякий час, що викликало обурення екологів. Вони стверджують, що будь-яка людська діяльність порушує спокій птахів і може негативно вплинути на їхнє виживання.

Представники лісової корпорації зазначають, що лісозаготівля проводилася на відстані від гнізда і не завдала шкоди птахам. Однак, екологи наполягають на необхідності повного припинення будь-якої діяльності, яка може загрожувати існуванню прибережних ему.

Прибережний ему (лат. Dromaius novaehollandiae woodwardi) – це підвид ему, ендемічний для прибережних районів північно-східного узбережжя Австралії. Це один з найрідкісніших птахів у світі, і його популяція знаходиться під загрозою зникнення.

Прибережний ему. Джерело: Jimmy Malecki

Пташеня прибережного ему. Джерело: NSW Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water

Нагадаємо, в Австралії нелітаючий птах казуар плавав в Кораловому морі.

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