В Австралии посреди леса нашли ''редчайшие яйца в мире'' (фото)

Сотрудники Австралийской лесной корпорации во время плановой проверки обнаружили гнездо прибрежного эму – одной из самых редких птиц в мире. Это явилось настоящим прорывом, ведь популяция этих птиц находится на грани исчезновения.

Прибрежные эму, генетически отличные от других видов эму, когда-то обитали на обширных территориях северо-восточного побережья Нового Южного Уэльса. Однако из-за потери среды и другие антропогенные факторы их популяция резко сократилась, пишет ABC News.

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Выявление гнезда с 10 яйцами стало настоящим подарком для ученых и экологов. Часть яиц была инкубирована в искусственных условиях, а часть – естественным путем. Уже вылупилось несколько птенцов, что дает надежду на восстановление популяции.

Яйца редкой птицы. Источник: NSW Forestry Corporation

Однако эта находка вызвала споры. Лесозаготовка в районе, где было обнаружено гнездо, продолжалась некоторое время, что вызвало негодование экологов. Они утверждают, что любая человеческая деятельность нарушает покой птиц и может негативно отразиться на их выживании.

Представители лесной корпорации отмечают, что лесозаготовка проводилась на расстоянии от гнезда и не нанесла вреда птицам. Однако экологи настаивают на необходимости полного прекращения какой-либо деятельности, которая может угрожать существованию прибрежных эму.

Прибрежный эму (лат. Dromaius novaehollandiae woodwardi) – это подвид эму, эндемичный для прибрежных районов северо-восточного побережья Австралии. Это одна из самых редких птиц в мире, и ее популяция находится под угрозой исчезновения.

Прибрежный эму. Источник: Jimmy Malecki

Птенец прибрежного эму. Источник: NSW Департамент климата, энергетики, окружающей среды и воды

Напомним, в Австралии нелетающая птица казуар плавала в Коралловом море.

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