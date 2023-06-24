У Білорусі анонсували власний заколот: 'Чекайте на сигнал'

Після подій у росії, де вагнерівці намагалися захопити владу, у Білорусі активізувалися опозиційні сили. Громадський діяч Вадим Прокоп'єв заявив, що людина з оточення Лукашенка з частиною силовиків готується перейти на бік громадян.

"Людина з оточення Лукашенка з частиною силовиків перейде на бік народу та попросить допомоги", – сказав Прокоп'єв та закликав білорусів бути готовими до такого повороту подій.

"Налаштуйтеся, приготуйтеся. Сигналом стане звернення людини з оточення Лукашенка. Вона з частиною силовиків перейде на бік народу і попросить про допомогу. Не питайте мене, коли. Просто будьте готові", — заявив він у короткому відео.

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До цього відеозвернення Прокоп'єва командир полку ім. Кастуся Калиновського Денис "Кит" звернувся до білорусів із закликом не брати участь у конфлікті всередині росії, а налаштуватися на звільнення Білорусі від авторитарного режиму Лукашенка.

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"Сприятливі умови для знищення диктатури стрімко наближаються. Це початок кінця великої тиранії. Я звертаюся до всіх білоруських військових. Не беріть участі у внутрішньому конфлікті росії. Ця громадянська війна нас не стосується. Для білорусів важливо інше: наближається час, коли перед вами постане вибір: виконати злочинний наказ чи присягу, яку ви дали на вірність білоруському народу", – сказав він.

А Світлана Тіхановська закликала білорусів та місцевих дипломатів, військових й силовиків "вигнати російських військових з нашої країни".

"Якщо цей шанс буде втрачено, росія зробить із нами те саме, що і з Україною… Білорусь повинна закрити кордон із росією і почати виведення російських військ із території Білорусі", — заявила вона.

Нагадаємо, засновник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин звинуватив російську регулярну армію у ракетному ударі по тилових таборах своїх найманців. У Міністерстві оборони рф вважають цю заяву провокацією. Пригожин пообіцяв "покарати" тих, хто атакував тилові табори приватної військової компанії. 24 червня бойовики Пригожина захопили адмінбудівлі у Ростові та рушили у Воронеж. Пригожин пообіцяв, що вагнерівці дістануться до Москви та візьмуть владу у свої руки.

російський президент у зверненні до росіян 24 червня заявив, що дії вагнерівців направлені на розкол у суспільстві.

Увечері 24 червня Пригожин заявив, що погодився на вмовляння Олександра Лукашенка та виведе вагнерівців у польові табори.

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