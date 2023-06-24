В Беларуси анонсировали собственный мятеж: 'Ждите сигнала'

После событий в россии, где вагнеровцы пытались захватить власть, в Беларуси активизировались оппозиционные силы. Общественный деятель Вадим Прокопьев заявил, что человек из окружения Лукашенко с частью силовиков готовится перейти на сторону граждан.

"Человек из окружения Лукашенко с частью силовиков перейдет на сторону народа и попросит помощи", – сказал Прокопьев и призвал белорусов готовиться к такому повороту событий.

"Настройтесь, приготовьтесь. Сигналом станет обращение человека из окружения Лукашенко. Он с частью силовиков перейдет на сторону народа и попросит о помощи. Не спрашивайте меня, когда. Просто будьте готовы", — заявил он в коротком видео.

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К этому видео-обращению Прокопьева командир полка им. Кастуся Калиновского Денис "Кит" обратился к белорусам с призывом не участвовать в конфликте внутри россии, а настроиться на освобождение Беларуси от авторитарного режима Лукашенко.

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"Благоприятные условия для уничтожения диктатуры стремительно приближаются. Это начало конца великой тирании. Я обращаюсь ко всем белорусским военным. Не участвуйте во внутреннем конфликте России. Эта гражданская война нас не касается. Для белорусов важно другое: близится время, когда перед вами предстанет выбор: выполнить преступный приказ или присягу, которую вы дали на верность белорусскому народу", – сказал он.

А Светлана Тихановская призвала белорусов и местных дипломатов, военных и силовиков "изгнать российских военных из нашей страны".

"Если этот шанс будет упущен, россия сделает с нами то же, что и с Украиной… Беларусь должна закрыть границу с россией и начать вывод российских войск с территории Беларуси", — заявила она.

Напомним, основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в ракетном ударе по тыловым лагерям своих наемников. В Министерстве обороны России считают это заявление провокацией. Пригожин пообещал "наказать" тех, кто атаковал тыловые лагеря частной военной компании. 24 июня боевики Пригожина захватили админздания в Ростове и отправились в Воронеж. Пригожин пообещал, что вагнеровцы доберутся до Москвы и примут власть в свои руки.

российский президент в обращении к россиянам 24 июня заявил, что действия вагнеровцев направлены на раскол в обществе.

Вечером 24 июня Пригожин заявил, что согласился на уговоры Александра Лукашенко и выведет вагнеровцев в полевые лагеря.

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