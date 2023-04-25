Найближчим часом сильна магнітна буря накриє Землю: календар метеоударів

Сильний спалах станеться на Сонці вже 26 квітня. Це вплине й на геомагнітне поле Землі.

Науковці у коментарі ТСН.ua пояснили, що корональні маси Сонця досягають зарядженої атмосфери навколо Землі та проникають в атмосферу, взаємодіючи з азотом та іншими молекулами. Тому й на наші планеті магнітні бурі можуть викликати полярні сяйва та збій приладів електроніки.

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За словами вчених, потужна геомагнітна буря може бути небезпечна для літаків та космічних кораблів. Якщо буря сильна, вона може навіть призвести до виходу з ладу електростанцій.

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За даними Meteoagent, до кінця місяця очікується одна з найпотужніших магнітних бур, яка триватиме три дні – від 26 по 28 квітня. Її потужність становитиме 6 балів з 10.

Наступні два дні виявляться досить спокійними, а спалахи попередньо фіксують у 2 бали. Тобто рівень небезпеки – низький.

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Як справлятися з поганим самопочуттям під час магнітних бур

Магнітні бурі можуть спричинити погіршення самопочуття, викликати занепад сил, безсоння, головний біль, загострення хронічних захворювань, дратівливість.

В такі небезпечні дні варто бути особливо уважними за кермом та не ігнорувати проблеми зі здоров'ям, які у вас виникають. Можливо, навіть краще відкласти далекі поїздки, зустрічі чи емоційно важкі заходи.

Дотримуйтеся кількох правил, тоді негативний вплив від магнітних бур вас не зачепить:

1. Більше гуляйте на свіжому повітрі, особливо пішки. Але варто бути обережними з сонцем, тому в обідній період краще не перебувати під прямим сонячними променями.

2. Відмовтеся від важкої їжі та надавайте перевагу корисній, легкій.

3. Відмовтеся від шкідливих звичок (куріння, алкоголю).

4. Додайте до раціону більше чистої води, трав'яних чаїв, свіжих фруктів, овочів та ягід.

5. Уникайте підвищених фізичних і розумових навантажень, перевтоми, стресу.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

Нагадаємо, що у квітні очікується низка помірної інтенсивності магнітних бур. Проте варто поберегтися в окремі дні, коли геомагнітні збурення стануть потужнішими.

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