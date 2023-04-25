В ближайшее время сильная магнитная буря накроет Землю: календарь метеоударов

Сильная вспышка произойдет на Солнце уже 26 апреля. Это отразится и на геомагнитном поле Земли.

Ученые в комментарии ТСН.ua объяснили, что корональные массы Солнца достигают заряженной атмосферы вокруг Земли и проникают в атмосферу, взаимодействуя с азотом и другими молекулами. Потому и на нашей планете магнитные бури могут вызвать полярные сияния и сбой приборов электроники.

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По словам ученых, мощная геомагнитная буря может быть небезопасна для самолетов и космических кораблей. Если буря сильна, она может привести к выходу из строя электростанций.

Видео дня

По данным Meteoagent, до конца месяца ожидается одна из самых мощных магнитных бурь, которая продлится три дня – с 26 по 28 апреля. Ее мощность будет составлять 6 баллов из 10.

Следующие два дня окажутся достаточно спокойными, а вспышки предварительно фиксируют в 2 балла. То есть уровень опасности – низкий.

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Как справляться с плохим самочувствием во время магнитных бурь

Магнитные бури могут вызвать ухудшение самочувствия, вызвать упадок сил, бессонницу, головную боль, обострение хронических заболеваний, раздражительность.

В такие опасные дни следует быть особенно внимательными за рулем и не игнорировать возникающие у вас проблемы со здоровьем. Возможно даже лучше отложить дальние поездки, встречи или эмоционально тяжелые меры.

Соблюдайте несколько правил, тогда негативное влияние от магнитных бурь вас не тронет:

1. Больше гуляйте на свежем воздухе, особенно пешком. Но следует быть осторожными с солнцем, поэтому в обеденный период лучше не находиться под прямыми солнечными лучами.

2. Откажитесь от тяжелой пищи и отдавайте предпочтение полезной, легкой.

3. Откажитесь от вредных привычек (курения, алкоголя).

4. Добавьте в рацион более чистую воду, травяные чаи, свежие фрукты, овощи и ягоды.

5. Избегайте повышенных физических и умственных нагрузок, переутомления, стресса.

Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным специалистом по вопросам, связанным с состоянием здоровья.

Напомним, что в апреле ожидается ряд умеренной интенсивности магнитных бурь. Однако стоит уберечься в отдельные дни, когда геомагнитные возмущения станут мощнее.

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