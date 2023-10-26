У Бразилії знайшли кістки найстрашнішого хижака, який жив за 40 мільйонів років до появи динозаврів

Незважаючи на те, що на Землі панували динозаври, раніше існували інші небезпечні хижаки. Вчені знайшли докази існування такого великого м'ясоїда близько 265 мільйонів років тому, задовго до появи динозаврів.

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Спеціалісти опублікували свої дослідження в журналі Zoological Journal of the Linnean Society та повідомили, що скам'янілі рештки цього страшного хижака були знайдені в Бразилії. Цей звір отримав назву Pampaphoneus biccai і був найбільшим м'ясоїдом свого часу з черепом розміром майже 36 сантиметрів. Памфапоней належав до ранніх терапсидів диноцефалій - небезпечних наземних тварин, які домінували на Землі до появи динозаврів. Дослідження показало, що ця тварина мала великі та гострі клики, призначені для ловлі здобичі.

Pampaphoneus вважається найбільшим відомим наземним хижаком пермського періоду в Південній Америці, що жив наприкінці пермського періоду перед найбільшим масовим вимиранням на Землі. Його зріст сягав трьох метрів, а вага становила приблизно 400 кілограмів.

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