В Бразилии нашли кости самого страшного хищника, жившего за 40 миллионов лет до появления динозавров

Несмотря на то, что на Земле царили динозавры, раньше существовали другие опасные хищники. Ученые обнаружили доказательства существования такого крупного мясоеда около 265 миллионов лет назад, задолго до появления динозавров.

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Специалисты опубликовали свои исследования в журнале Zoological Journal of the Linnean Society и сообщили, что окаменевшие останки этого страшного хищника были найдены в Бразилии. Этот зверь получил название Pampaphoneus biccai и был самым крупным мясоедом в свое время с черепом размером почти 36 сантиметров. Памфапоней принадлежал к ранним терапиям диноцефалий - опасным наземным животным, которые доминировали на Земле до появления динозавров. Исследование показало, что это животное имело большие и острые клики, предназначенные для ловли добычи.

Pampaphoneus считается самым известным наземным хищником пермского периода в Южной Америке, жившим в конце пермского периода перед самым массовым вымиранием на Земле. Его рост достигал трех метров, а вес составил примерно 400 килограммов.

Напомним, из-за таяния снега в Антарктиде начали появляться мумии пингвинов, которым 5000 лет.

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