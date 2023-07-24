У Британії школярка випадково виявила 6000-річний артефакт (фото)

У Великій Британії школярка під час прогулянки з собакою випадково натрапила на рідкісний артефакт. Дівчинка на ім'я Еві Нуман знайшла наконечник сокири епохи неоліту, якому 6000 років.

34-річна мама Джемма Морріс зв’язалася з експертами, які похвалили Еві за "видатну знахідку". Про це повідомляє National World.

Джемма вигулювала собаку в Харевудсі в Редхілл, Суррей, з Еві та її сестрою Поппі. Жінка відразу помітила незвичайні сліди на камені і запропонувала взяти його додому, щоб дізнатися більше.

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Коли Еві шукала ще трохи інформації в Інтернеті, вони швидко помітили, що це був стародавній наконечник сокири. Потім вони віднесли предмет до Археологічного товариства Суррея, де їхня теорія підтвердилася, і вони виявили, що рідкісному предмету 6000 років.

Поле, на якому школярка виявила артефакт, нещодавно було зорано, і археологи сказали, що це щастя, що плуг його не розтрощив.

"Чудово те, що 10-річна дитина розпізнала це як щось незвичайне – вона підняла його, і, можливо, востаннє хтось тримав цей предмет тисячі років тому. Найцікавіше в археології те, що кожен може цим займатися – ми хочемо, щоб люди приходили і відчули радість археології", – зазначили науковці.

Нагадаємо, у Бразилії знайшли прикраси, що були виготовлені з кісток гігантського лінивця 25 тисяч років тому.

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