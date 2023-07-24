В Британии школьница случайно обнаружила 6000-летний артефакт (фото)

В Великобритании школьница во время прогулки с собакой случайно наткнулась на редкий артефакт. Девочка по имени Эви Нуман нашла наконечник топора эпохи неолита, которому 6000 лет.

34-летняя мама Джемма Моррис связалась с экспертами, похвалившими Эви за "выдающуюся находку". Об этом сообщает National World.

Джемма выгуливала собаку в Харевудсе в Рэдхилл, Суррей, с Эви и ее сестрой Поппи. Женщина сразу заметила необычные следы на камне и предложила взять его домой, чтобы узнать больше.

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Когда Эви искала еще немного информации в Интернете, они быстро заметили, что это был древний наконечник топора. Затем они отнесли предмет в Археологическое общество Суррея, где их теория подтвердилась, и они обнаружили, что редкому предмету 6000 лет.

Поле, на котором школьница обнаружила артефакт, недавно было вспахано, и археологи сказали, что это счастье, что плуг его не сокрушил.

"Прекрасно то, что 10-летний ребенок распознал это как нечто необычное – он поднял его, и, возможно, последний раз кто-то держал этот предмет тысячи лет назад. Самое интересное в археологии то, что каждый может этим заниматься – мы хотим, чтобы люди приходили и почувствовали радость археологии", – отметили ученые.

Напомним, в Бразилии нашли украшения, изготовленные из костей гигантского ленивца 25 тысяч лет назад.

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